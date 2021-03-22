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Чемберс: Эдегор чувствует себя в «Арсенале» как дома

Чемберс: Эдегор чувствует себя в «Арсенале» как дома
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Калум Чемберс после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:3) поделился мнением о полузащитнике Мартине Эдегоре.

«В матче с «Вест Хэмом» Эдегор выступил блестяще. Он невероятный парень, мы отлично ладим. Эдегор чувствует себя в «Арсенале» как дома. Ему нравится тренироваться, он много работает. Думаю, все стороны в этом случае довольны, и надеюсь, что Мартин продолжит работать в том же духе», — приводит слова Чемберса Goal.com.

Напомним, Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. За восемь матчей в составе «канониров» в английской Премьер-лиге Мартин забил один гол. Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в € 40 млн.

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