Майкл Антонио: мне пришлось перестать праздновать голы из-за VAR

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал, почему перестал бурно праздновать голы.
«Мне пришлось перестать праздновать голы из-за VAR. Он разрушил футбол. Я даже не буду говорить об этом, потому что получится целая речь. Я не знаю, забил я гол или нет, поэтому и не хочу праздновать. Я буду чувствовать себя идиотом, если стану исполнять какие-то глупые празднования, а в это время VAR будет проверять мой гол.
После минимум трёх моих голов в этом сезоне я не был уверен, будут они засчитаны или нет. Представьте, как будет выглядеть, если я начну праздновать через пять минут после того, как забил», — цитирует Антонио Football.London.
Вчера, 21 марта, «Вест Хэм» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 29-го тура АПЛ со счётом 3:3, ведя по ходу встречи 3:0.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»
- 22 марта 2021
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