Месси, Дибала и Де Пауль презентовали новую форму сборной Аргентины

Футболисты и футболистки сборной Аргентины снялись в презентации новой формы «альбиселесте».

Среди прочих спортсменов в ролике приняли участие нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль и форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Видео опубликовано в «Инстаграме» аргентинской команды.

Сборная Аргентины — одна из самых титулованных мировых футбольных сборных. Аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира (1978, 1986), 14 раз побеждали в Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир (2004, 2008).

По состоянию на 18 февраля 2021 года сборная Аргентины занимает седьмое место в рейтинге ФИФА. Действующий капитан национальной команды c 2011 года — Лионель Месси. Он же является лучшим бомбардиром в истории Аргентины — 71 мяч.