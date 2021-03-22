Дзюба: новая форма сборной — простая и свежая. Будет молодить таких ребят, как я и Жирков

Состоялась презентация новой формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы — 2020. Футболисты сборной в эфире «Матч ТВ» оценили свою новую экипировку.

Артём Дзюба: «После того как в первый раз надел футболку сборной, ты не можешь забыть это ощущение, и всегда хочется надевать её. Когда надеваю футболку сборной, слышу гимн – по всему телу идут мурашки. Эти ощущения никогда не забуду. Новая белая форма интересная – простая, новая и свежая. И будет молодить таких ребят, как Жирков и я».

Илья Кутепов: «Когда впервые надел форму, меня переполняли эмоции. Я был счастлив до потери пульса. С ней ты испытываешь гордость, прибавляются силы. На новой форме нравится триколор на груди».

Далер Кузяев: «В новой форме больше всего нравится, что нет лишних цветов – только белый, синий и красный».