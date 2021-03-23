Джеррард: не согласен с решением Саутгейта не вызвать Александер-Арнольда в сборную

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал невызов защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда на мартовский сбор национальной команды.



«Одно можно сказать наверняка — я всегда буду фанатом Александер-Арнольда. Само собой разумеется, в любой момент дня и ночи. Гарет Саутгейт принимает подобные решения. Я не обязан соглашаться с этим решением, но я и не главный тренер сборной Англии. Думаю, что Трент — лучший английский правый защитник в настоящий момент.



Одна вещь, которую я узнал, будучи игроком, заключается в том, что вы не всегда можете играть на 10 баллов из 10. Когда вы немного теряете уверенность в себе, вам больше, чем кому-либо другому, нужна поддержка, любовь и внимание вашего тренера. Поэтому я был удивлён этим решением, но это моё личное мнение, и моё мнение по этому вопросу не имеет никакого веса.



Александер-Арнольд — первоклассный правый защитник, он лучший правый защитник в стране. При всём при этом в Англии есть и другие фантастические защитники на правый фланг. Но я всегда и в любой момент готов поддержать Трента и любого другого игрока «Ливерпуля», — цитирует Джеррарда The Athletic.



Трент Александер-Арнольд в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Гарет Саутгейт объяснил невызов Трента Александер-Арнольда в сборную Англии