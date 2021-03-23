«Ротор» расстался с 32-летним казахстанским игроком, которого подписал два месяца назад

Пресс-служба волгоградского «Ротора» объявила о расторжении контракта по соглашению сторон без дополнительных выплат с 32-летним казахстанским защитником Юрием Логвиненко, контракт с которым был подписан в зимнее трансферное окно.

«Состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании. СК «Ротор» желает Юрию крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении волгоградского клуба.

«Я сам попросил о расторжении контракта и хочу поблагодарить руководство клуба за то, что пошли мне навстречу. Мне было приятно работать в такой команде, и я хочу пожелать «Ротору» удачи, побед и выполнения поставленной задачи», — приводит слова Логвиненко официальный сайт «Ротора».

Юрий Логвиненко пополнил состав «Ротора» 31 января этого года, перейдя на правах свободного агента из «Астаны». В сезоне-2020/2021 он не провёл ни единого матча. Всего за карьеру на его счету 263 встречи, в которых он отметился 22 забитыми мячами и 12 результативными передачами. В составе национальной сборной Казахстана защитник дебютировал в мае 2008 года и с тех пор провёл 53 игры.