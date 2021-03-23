25-летний полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России на Мальте, сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».



«Сборная России практически в полном сборе. Только что прилетел Алексей Миранчук. Ждём Андрея Лунёва», — сообщает пресс-служба.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 23 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Он стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из московского «Локомотива» за € 14,5 млн. Его контракт с бергамасками рассчитан до 30 июня 2024 года.



Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).