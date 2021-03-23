Гинер прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера команды.



«Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал своё обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица приумножит наши успехи», — цитирует Гинера пресс-служба ЦСКА.



Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

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