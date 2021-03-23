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Гинер: расстаёмся с Гончаренко добрыми друзьями

Гинер: расстаёмся с Гончаренко добрыми друзьями
Футбол / РПЛ 0
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Белорусского специалиста сменил Ивица Олич.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаёмся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — цитирует Гинера пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Давайте говорить прямо. Назначение Олича – сомнительное решение
Только руководство ЦСКА сможет объяснить свою логику.
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