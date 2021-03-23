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«Фиорентина» объявила об уходе Чезаре Пранделли с поста главного тренера

«Фиорентина» объявила об уходе Чезаре Пранделли с поста главного тренера
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Сегодня, 23 марта, стало известно, что специалист подал в отставку после поражения в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:3). Руководство «фиалок» её приняло.

Сообщалось, что «Фиорентину» вновь возглавит Джузеппе Якини, уволенный в ноябре прошлого года. В настоящее время клуб и тренер ведут переговоры.

Напомним, цвета «фиалок» защищает российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний футболист перебрался в команду из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.

«Фиорентина» в последних 10 матчах Серии А одержала лишь три победы. После 28 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 29 очков.

Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Фиорентины»
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