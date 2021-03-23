Тьяго Алькантара: «Ливерпуль» уважает «Реал», но наша задача — дойти до самого конца в ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара рассказал о значимости победы в Лиге чемпионов, а также оценил жеребьевку 1/4 финала главного европейского клубного турнира.



«Победить в Лиге чемпионов всегда очень сложно. Когда ты завоёвываешь этот титул, то не имеет значения, с какой командой ты это делаешь. Лига чемпионов – это кульминация любого сезона.



Мне выпала честь дважды победить в Лиге чемпионов. Каждый раз достигать эту вершину было нелегко, потому что выиграть этот турнир – очень сложная задача. Все лучшие игроки Европы хотят в конце сезона поднять этот кубок над головой. В этом сезоне с «Ливерпулем» мы будем бороться с лучшими командами Европы, чтобы выиграть этот титул.



Я играл и в АПЛ, и в Ла Лиге, но мне сложно сравнивать эти турниры, потому что я делал это на разных этапах своей карьеры. Случались годы, когда испанские клубы брали и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, а бывало, когда всё было наоборот. В футболе могут случиться как взлёты, так и падения. Когда ты находишь формулу, которая работает, то ты используешь её и добиваешься успеха. Такое случается в разных турнирах и национальных чемпионатах.



Как мы отреагировали, что в 1/4 финала нашим соперником стал «Реал Мадрид»? Мы получили соперника, к которому с огромным уважением относится весь мир. Это четвертьфинал Лиги чемпионов, а мы хотим в этом турнире дойти до самого конца. Это чудесная жеребьевка: мы сыграем с фантастической командой. Мы относимся к «Реалу» с должным уважением», – приводит слова испанского полузащитника мерсисайдцев AS.



Тьяго Алькантара становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2010/2011 в составе «Барселоны», а также в сезоне-2019/2020 в составе «Баварии».



Первый матч пары «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Ответная встреча запланирована на среду, 14 апреля. Победитель этой пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».

Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов