Матч сборной Англии обслужит российская бригада арбитров
В первом отборочном матче к чемпионату мира — 2022 сборная Англии встретится с национальной командой Сан-Марино. Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников.
Ассистировать Левникову будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Четвёртый судья — Владислав Безбородов.
Матч Англия — Сан-Марино пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 25 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.
Напомним, в мартовских отборочных матчах сборной Англии также предстоит встретиться с национальными командами Албании и Польши. На эти матчи в сборную Англии вызваны два дебютанта — это нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс и вратарь «Вест Бромвич Альбион» Сэм Джонстон. Всего в состав «трёх львов» включены 26 футболистов.
В сборную Англии на отборочные матчи к ЧМ-2022 вызваны два дебютанта
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