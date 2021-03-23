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Матч сборной Англии обслужит российская бригада арбитров

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Матч сборной Англии обслужит российская бригада арбитров
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В первом отборочном матче к чемпионату мира — 2022 сборная Англии встретится с национальной командой Сан-Марино. Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников.

Ассистировать Левникову будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Четвёртый судья — Владислав Безбородов.

Матч Англия — Сан-Марино пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 25 марта. Начало встречи — в 22:45 мск.

Напомним, в мартовских отборочных матчах сборной Англии также предстоит встретиться с национальными командами Албании и Польши. На эти матчи в сборную Англии вызваны два дебютанта — это нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс и вратарь «Вест Бромвич Альбион» Сэм Джонстон. Всего в состав «трёх львов» включены 26 футболистов.

В сборную Англии на отборочные матчи к ЧМ-2022 вызваны два дебютанта
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