Первый тренер Кокорина: завистники ловят кайф, когда у Саши что-то не ладится

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, поделился мнением о критике в адрес футболиста.
«Откуда я могу знать, как отставка Пранделли скажется на Кокорине? Придёт новый тренер, будут разбираться. Всё зависит от тренера. Последний раз общался с Сашей на его день рождения (19 марта), чувствует он себя нормально, когда вернётся – не знаю.
Сашу незаслуженно критикуют. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри клуба. Конечно, не хотелось бы, чтобы он возвращался в Россию. Но если он не подойдёт новому тренеру – видимо, такая судьба. Хотя он будет стараться, если такой шанс ему дадут.
Я прочитал в интернете, критиков и завистников много. Они кайф ловят, когда у Кокорина что-то не ладится. Что им можно сказать? Этим людям ничего не скажешь. Болельщики есть болельщики – одному нравится, другому нет. Очень многие пишут, что он лучший и хороший, есть слова благодарности. А другие люди, далёкие от футбола, пишут плохо оттого, что зависть берёт, что он зарплату получает хорошую, из-за событий с судом. Доказать всё Саша может только своей игрой», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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