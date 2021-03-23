Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд исключён из состава молодёжной сборной Англии до 21 года на групповой этап чемпионата Европы для игроков до 21 года из-за травмы.
Как сообщает Sky Sports, по прибытии в лагерь молодёжной сборной гринвуд не смог приступить к тренировкам из-за дискомфорта и после обследования был отправлен назад в Манчестер. Вместо него в молодёжку был вызван вингер «Норвич Сити» Тодд Кантвелл.
Первый матч сборная Англии на молодёжном Евро-2021, который пройдёт в Венгрии и Словении, проведёт в четверг, 25 марта. Её соперником станет сборная Швейцарии. В группе D помимо англичан и швейцарцев также сыграют сборные Португалии и Хорватии.
В турнире впервые участвуют 16 команд. На групповом этапе команды разделены на четыре группы по четыре команды, победители и команды, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал.
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16