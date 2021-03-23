Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд исключён из состава молодёжной сборной Англии до 21 года на групповой этап чемпионата Европы для игроков до 21 года из-за травмы.



Как сообщает Sky Sports, по прибытии в лагерь молодёжной сборной гринвуд не смог приступить к тренировкам из-за дискомфорта и после обследования был отправлен назад в Манчестер. Вместо него в молодёжку был вызван вингер «Норвич Сити» Тодд Кантвелл.



Первый матч сборная Англии на молодёжном Евро-2021, который пройдёт в Венгрии и Словении, проведёт в четверг, 25 марта. Её соперником станет сборная Швейцарии. В группе D помимо англичан и швейцарцев также сыграют сборные Португалии и Хорватии.



В турнире впервые участвуют 16 команд. На групповом этапе команды разделены на четыре группы по четыре команды, победители и команды, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал.

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