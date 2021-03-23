Карлос Сайнс и Лука Дончич стали почётными членами «Реала»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о решении назначить легендарного автогонщика Карлоса Сайнса и баскетболиста «Даллас Маверикс» Луку Дончича почётными членами клуба. Это решение было принято на заседании, состоявшемся сегодня, 23 марта.



«Футбольный клуб «Реал» хочет продемонстрировать обществу признание карьеры этих великих лидеров мирового спорта и примеры наших ценностей, которые также демонстрируют их приверженность и любовь к нашему клубу», — говорится в заявлении «Реала».



Сайнс — легенда автоспорта, трёхкратный победитель ралли «Дакар» (2010, 2018, 2020). Дончич — бывший баскетболист мадридского «Реала», а ныне звезда НБА. В составе сборной Словении по баскетболу Дончич — чемпион Европы (2017).

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