Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген назвал своего кумира среди вратарей.
«Какой у меня кумир среди вратарей? Оливер Кан». – приводит слова тер Штегена AS.
За каталонскую команду тер Штеген выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета мёнхенгладбахской «Боруссии». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры в 22 матчах он пропустил 18 мячей. Контракт игрока действует до лета 2025 года.
Кан сейчас входит в совет директоров «Баварии». Помимо мюнхенского клуба он выступал за «Карлсруэ», провёл 86 матчей за сборную Германии. Является 8-кратным чемпионом Германии, 6-кратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов (2001), обладателем Кубка УЕФА (1996) и Межконтинентального кубка (2001). В составе национальной команды выиграл чемпионат Европы 1996 года и стал серебряным призёром ЧМ-2002.
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