Алекс Крал не попал в тройку лучших футболистов Чехии по итогам 2020 года

22-летний полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал не вошёл в число трёх лучших футболистов Чехии по итогам 2020 года. Об этом сообщает Федерация футбола Чехии в «Твиттере».
Так, лучшим чешским футболистом признан 26-летний хавбек Томаш Соучек, выступающий за английский «Вест Хэм Юнайтед», второе место отдали его одноклубнику Владимиру Цоуфалу, а замкнул тройку игрок немецкой «Герты» Владимир Дарида.
В опросе тренеров, футболистов и представителей СМИ игрок «Спартака» занял 5-е место, набрав 142 балла, в то время как у победителя номинации – 873.
Напомним, что Алекс Крал стал игроком московского «Спартака» 1 сентября 2019 года, перейдя из пражской «Славии» за € 12,5 млн. В текущем сезоне хавбек принял участие в 24 встречах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился 4 результативными передачами.
За основную сборную Чехии он дебютировал в марте 2019 года в товарищеской игре со сборной Бразилии (1:3). С тех пор он успел провести 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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