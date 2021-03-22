Крал: к сожалению, из-за травмы пропущу матчи сборной. Удачи в квалификации, ребята!

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал своё исключение из заявки сборной Чехии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«К сожалению, из-за травмы я пропущу матчи сборной… Останусь в Москве, чтобы вылечиться и быстро восстановиться. Удачи в квалификации, ребята!» — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».
Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Алекс Крал получили травмы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (5:1). У футболистов диагностированы мышечные повреждения бедра, сообщает официальный сайт красно-белых.
Ранее Зобнин получил вызов в сборную России на матчи с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Крал должен был отправиться в расположение сборной Чехии на игры с Эстонией (24 марта), Бельгией (27 марта) и Уэльсом (30 марта).
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13