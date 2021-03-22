Крал: к сожалению, из-за травмы пропущу матчи сборной. Удачи в квалификации, ребята!

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал своё исключение из заявки сборной Чехии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«К сожалению, из-за травмы я пропущу матчи сборной… Останусь в Москве, чтобы вылечиться и быстро восстановиться. Удачи в квалификации, ребята!» — написал Крал на своей странице в «Инстаграме».

Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Алекс Крал получили травмы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (5:1). У футболистов диагностированы мышечные повреждения бедра, сообщает официальный сайт красно-белых.



Ранее Зобнин получил вызов в сборную России на матчи с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Крал должен был отправиться в расположение сборной Чехии на игры с Эстонией (24 марта), Бельгией (27 марта) и Уэльсом (30 марта).