«Швайнштайгера на скамейку, Рахимича – в основу». Олич назвал свою команду мечты

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич составил свою команду мечты.
«Вратарь – Игорь Акинфеев, это легенда ЦСКА. Я его знаю с первых дней в клубе. На левый фланг поставлю Юрия Жиркова, на правый – Филиппа Лама. Два центральных защитника — Венсан Компани, который играл вместе со мной в «Гамбурге», а также Жером Боатенг, одноклубник по «Баварии» и «Гамбургу».
Центрхавы – Швайнштайгер и Модрич, слева будет играть Рибери, а справа – Роббен. Впереди поставлю связку Перишича и Мюллера. А нет, постойте! Марио Манджукича поставлю, моего друга. И Швайнштайгера на скамейку, а Рахимича – в основу», — сказал Олич в интервью для пресс-службы ЦСКА.
23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Хорватский специалист уже приступил к работе с командой, предварительно произнеся приветственную речь перед футболистами.
Ивица выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.
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