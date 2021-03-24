Виктор Онопко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Мальты

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча сборной России с Мальтой.



«Жду, что наша сборная одержит победу над Мальтой и начнёт отборочный цикл с хорошим настроением. Самое главное — без травм. Лишаться футболистов ни в коем случае нельзя, вскоре нам предстоит сыграть две тяжелейшие игры против Словакии и Словении.



Не стоит говорить, что нас ждёт простая игра. Сейчас вообще ничего легко не даётся. Когда наши клубы играли в Европе, нам казалось, что мы всех обыграем. Но, к сожалению, ничего не получилось. Черчесов и тренерский штаб сборной понимают, что нельзя недооценивать Мальту. Они проходили этот путь в качестве футболистов и всё отлично знают», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме