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Виктор Онопко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Мальты

Виктор Онопко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Мальты
Футбол / Сборная России 0

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча сборной России с Мальтой.

«Жду, что наша сборная одержит победу над Мальтой и начнёт отборочный цикл с хорошим настроением. Самое главное — без травм. Лишаться футболистов ни в коем случае нельзя, вскоре нам предстоит сыграть две тяжелейшие игры против Словакии и Словении.

Не стоит говорить, что нас ждёт простая игра. Сейчас вообще ничего легко не даётся. Когда наши клубы играли в Европе, нам казалось, что мы всех обыграем. Но, к сожалению, ничего не получилось. Черчесов и тренерский штаб сборной понимают, что нельзя недооценивать Мальту. Они проходили этот путь в качестве футболистов и всё отлично знают», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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