Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме, сообщает пресс-служба национальной команды. Цвет вратарской футболки – зелёный, полевых – белый. Встреча состоится в среду, 24 марта, в городе Та-Али. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Напомним, 22 марта состоялась презентация новой формы сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы 2020 года. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
В ноябре национальная команда России по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. После презентации у болельщиков возникли претензии по новому дизайну.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- 24 марта 2021
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