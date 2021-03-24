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Ивица Олич: хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе

Ивица Олич: хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе
Футбол / РПЛ 0
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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.

«Я доволен первым днем в ЦСКА. Рад вернуться в Москву, но самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хочу, чтобы мы были на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в моё время, ещё здесь. Было приятно всех увидеть.

В ЦСКА играет Игорь Акинфеев, который в моё время был молодым вратарём, а сейчас уже опытный игрок. У него отличная карьера. Увидел братьев Березуцких, которые не так давно начали тренерскую деятельность. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важно для меня, чтобы они сказали свое мнение, чтобы был контакт, можно было получить какую-то информацию», — сказал Олич в интервью клубной пресс-службе.

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