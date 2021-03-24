Гендиректор «Рубина»: буду очень рад, если ФФП отменят. Забудем, как страшный сон

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможной отмене правил финансового фэйр-плей.

«Буду очень рад, если фэйр-плей отменят. Его приняли, потому что Платини хотел засветиться и попасть в руководство УЕФА. В итоге он просто выработал мину. Все команды восточной Европы вздохнут с облегчением. Забудем об этом, как страшный сон. Я двумя руками за отмену. Это только усложняет жизнь. Где вот сейчас Платини? Судят за коррупцию. Он принял тогда очень плохое решение», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что УЕФА создаст новую систему финансового контроля, которая будет предусматривать большую свободу для клубов с точки зрения трат.