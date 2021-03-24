Легенда «Манчестер Юнайтед» покидает клуб после 9 лет работы

«Манчестер Юнайтед» объявил, что Ники Батт покидает пост руководителя отдела развития первой команды.
«Я сам прошёл через академию «МЮ», а после сыграл почти 400 матчей за основной состав команды, и для меня было абсолютной привилегией вернуться и поработать с новым поколением талантов, проходящих тот же путь.
Я горжусь той ролью, которую каждый член команды играет в предоставлении нашим молодым футболистам наилучших шансов реализовать свой потенциал. Результаты этой работы очевидны: заметно увеличение числа воспитанников, попадающих в первую команду.
Ещё по своей карьере футболиста я знаю, как сложно покинуть «Манчестер Юнайтед», но чувствую, что сейчас подходящий момент для новой профессиональной задачи, и я с нетерпением жду случая изучить возможности, которые предоставляются мне благодаря большому опыту, который я получил здесь в последние девять лет», — цитирует Батта Sky Sports.
Ники Батт 9 лет работал в «Манчестер Юнайтед» на различных должностях. В качестве игрока Батт провёл за основу «МЮ» 387 матчей во всех турнирах и забил 26 голов. Ники является шестикратным чемпионом Англии, трёхкратным обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.
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