Черчесов: новый старт, новый турнир — задачи прежние

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о старте отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Новый старт, новый турнир — задачи прежние. Побеждать и радовать болельщиков яркой игрой», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».

Сегодня, 24 марта, состоится матч сборных Мальты и России. Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт в Та-Кали на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогать ему будут ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.



В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).