Лингард: счастлив в «Вест Хэме», но пока не чувствую, что достиг пика карьеры

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», поведал о задачах на будущее.



«Многие футболисты привыкли играть много матчей за сезон, но я не думаю, что я сам когда-либо раньше играл полноценный сезон.



Сейчас чувствую себя так, как будто мне лет 25. Гораздо больше молодых футболистов уже сыграли полные сезоны, а я до сих пор нет. Так что я пока не чувствую себя на пике карьеры. Если сохраню нынешнюю форму, работоспособность и сосредоточенность, то интересно будет посмотреть, куда это меня приведёт. Сейчас я счастлив, играю в футбол с улыбкой на лице, и это главное.



Когда я уходил в аренду в «Вест Хэм», мне нужно было начать играть как можно быстрее. Сейчас я набрал форму и показываю свою естественную игру. Мне удобно. Теперь речь идёт только о сохранении набранного темпа – вот чего мне иногда не хватало на протяжении многих лет. Нужно сосредоточиться и выходить на каждый матч с одним и тем же настроем.



Думаю, я смогу достичь поставленных перед собой задач. Мне ещё многое предстоит узнать, но я с нетерпением жду того, что меня ждёт в будущем», — цитирует Лингарда Evening Standard.

Лингард перешёл в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В составе «молотобойцев» 28-летний хавбек провёл 7 матчей в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.