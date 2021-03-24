Бородюк: сейчас квадрокоптеры летают, разные тик-токи вокруг. А я — человек из СССР

Новый главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, почему согласился возглавить московскую команду.
«В понедельник во второй половине дня мне позвонил президент «Торпедо» Денис Маслов. Предложил встретиться. На этой встрече он и сделал предложение. А я его моментально принял. От такого не отказываются. Очень признателен руководству, которое меня пригласило. «Торпедо» — легендарный клуб с великими традициями. Все знают имена Иванова, Стрельцова, Шустикова. Отдельный разговор о болельщиках. Они у «Торпедо» требовательные и достаточно жёсткие. Но это подчёркивает, что они неравнодушны к своему клубу, преданы ему. В футболе есть фраза: можно простить всё, кроме равнодушия. Это, наверное, главный посыл, который живёт в этом клубе. И, думаю, будет жить дальше.
Я — человек из Советского Союза, из прошлого. Сейчас события меняются так, что следить не успеваешь: квадрокоптеры летают, эти разные тик-токи вокруг. Для меня это всё достаточно сложно. Но «Восточная» — есть «Восточная». Ее аура необъяснима, непередаваема словами. В футболе есть традиции, такие как дерби «Динамо» — «Спартак». Ты никогда не будешь ассоциировать «Спартак» с чем-то другим, если знаешь про манеж «Сокольники». Если «Динамо» — это Петровский парк. А «Восточная» по-любому будет ассоциироваться с «Торпедо». Тем более, когда ты проезжаешь мимо, видишь легендарный памятник Эдуарду Стрельцову. Вещи, которые были заложены великими футболистами в прошлом, они до сих пор, на мой взгляд, несут какую-то преемственность.
Думаю, в будущем все равно у «Торпедо» будет стадион, 100%. Уверен, болельщики получат его уже в 2024 году, когда клубу будет сто лет. Обычно у нас именно под такие глобальные даты всё происходит. Вот «Динамо» тоже под столетие получило стадион. А пока, как мне известно, ведутся предварительные переговоры с «Открытие Ареной» — на тот случай, если команда выйдет в РПЛ», — цитирует Бородюка Sport24.
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