Мальта — Россия: Дзюба открыл счёт

Нападающий сборной России Артём Дзюба забил гол на 23-й минуте матча со сборной Мальты.
Алексей Ионов пытался разыграть стеночку с Даниилом Фоминым, но обратный пас пошёл не на Алексея, а в ноги Дзюбе, который из пределов штрафной низом направил мяч в ворота.
Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит в Та-Кали на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. Помогают ему ассистенты Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.
Мальта и Россия находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Словения, Словакия и Кипр.
В эту международную паузу сборной России также предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
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