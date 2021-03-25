Станислав Черчесов: игра с Мальтой нам не до конца понравилась

Главный тренер сборной России рассказал, что остался не до конца доволен игрой команды в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Когда была жеребьёвка, мы сказали, что у нас достаточно ровная группа. Лишь со стороны может показаться, что всё легко. Мы, например, обыграли Мальту, но я убеждён, что мальтийцы здесь могут доставить проблем другим командам. Сегодня мы в лишний раз убедились, что к каждой команде надо максимально правильно готовиться, чтобы добиваться результата.
Если вы помните вопрос в Сербии, что сербы нас обыграли, а мы едем на чемпионат Европы… Мы были готовы тогда, когда надо — точно так же, как и сегодня. Сегодня у нас есть победа со своими минусами и плюсами. Игра нам не до конца понравилась, но у нас есть три очка и мы готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.
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