Гарет Бэйл прокомментировал поражение валлийцев в матче со сборной Бельгии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в первом матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Бельгии (1:3).
«Было здорово забить ранний гол. Вплоть до середины первого тайма всё шло хорошо, но несколько наших ошибок позволили бельгийцам вернуться в игру. Мы знали, что будем играть с отличной командой. Когда в матче с таким соперником ты совершаешь ошибки, то тебя непременно наказывают.
Во втором тайме у нас были моменты, чтобы сравнять счёт. Мы разочарованы поражением. Мы знали заранее, что будет трудно на поле бельгийцев. Нам надо взять положительные моменты из этого матча и перенести их на следующие встречи.
В перерыве мы говорили, что следующий гол в матче будет решающим: и если его забьёт соперник, то нам будет очень трудно добиться положительного для себя результата. Так оно и получилось. Резюмируя, хочу отметить, что мы показали хороший настрой, но этого оказалось недостаточно. Надо исправлять собственные ошибки», — приводит слова Бэйла Sky Sports.
В группе Е европейского отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, помимо бельгийцев и валлийцев, также выступают сборные Чехии, Эстонии и Беларуси.
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