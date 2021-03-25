Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гарет Бэйл прокомментировал поражение валлийцев в матче со сборной Бельгии

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Гарет Бэйл прокомментировал поражение валлийцев в матче со сборной Бельгии
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в первом матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Бельгии (1:3).

«Было здорово забить ранний гол. Вплоть до середины первого тайма всё шло хорошо, но несколько наших ошибок позволили бельгийцам вернуться в игру. Мы знали, что будем играть с отличной командой. Когда в матче с таким соперником ты совершаешь ошибки, то тебя непременно наказывают.

Во втором тайме у нас были моменты, чтобы сравнять счёт. Мы разочарованы поражением. Мы знали заранее, что будет трудно на поле бельгийцев. Нам надо взять положительные моменты из этого матча и перенести их на следующие встречи.

В перерыве мы говорили, что следующий гол в матче будет решающим: и если его забьёт соперник, то нам будет очень трудно добиться положительного для себя результата. Так оно и получилось. Резюмируя, хочу отметить, что мы показали хороший настрой, но этого оказалось недостаточно. Надо исправлять собственные ошибки», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

В группе Е европейского отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, помимо бельгийцев и валлийцев, также выступают сборные Чехии, Эстонии и Беларуси.

Бельгия обыграла Уэльс, Чехия забила шесть голов Эстонии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021