Бельгия обыграла Уэльс, Чехия забила шесть голов Эстонии
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии переиграла сборную Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене и завершилась со счётом 3:1.
На 10-й минуте счёт открыл форвард валлийцев Гарри Уилсон, ему ассистировал Гарет Бэйл. На 22-й минуте счёт сравнял полузащитник бельгийцев Кевин Де Брёйне, голевую передачу отдал Торган Азар. Тома Мёнье вывел бельгийцев вперёд. Ромелу Лукаку забил третий гол сборной Бельгии.
В другом матче группы E сборная Чехии разгромила сборную Эстонии со счётом 6:2. Полузащитник чешской команды Томаш Соучек оформил хет-трик. Ещё по голу в составе чехов забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто. У эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.
ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Эстония
Окончен
2 : 6
Чехия
1:0 Саппинен – 12' 1:1 Шик – 18' 1:2 Барак – 27' 1:3 Соучек – 32' 1:4 Соучек – 43' 1:5 Соучек – 48' 1:6 Янкто – 56' 2:6 Аниер – 86'
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