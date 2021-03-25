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Бельгия обыграла Уэльс, Чехия забила шесть голов Эстонии

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Бельгия обыграла Уэльс, Чехия забила шесть голов Эстонии
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии переиграла сборную Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене и завершилась со счётом 3:1.

На 10-й минуте счёт открыл форвард валлийцев Гарри Уилсон, ему ассистировал Гарет Бэйл. На 22-й минуте счёт сравнял полузащитник бельгийцев Кевин Де Брёйне, голевую передачу отдал Торган Азар. Тома Мёнье вывел бельгийцев вперёд. Ромелу Лукаку забил третий гол сборной Бельгии.

В другом матче группы E сборная Чехии разгромила сборную Эстонии со счётом 6:2. Полузащитник чешской команды Томаш Соучек оформил хет-трик. Ещё по голу в составе чехов забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто. У эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Эстония
Окончен
2 : 6
Чехия
1:0 Саппинен – 12'   1:1 Шик – 18'   1:2 Барак – 27'   1:3 Соучек – 32'   1:4 Соучек – 43'   1:5 Соучек – 48'   1:6 Янкто – 56'   2:6 Аниер – 86'
ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 1
Уэльс
0:1 Уилсон – 10'   1:1 Де Брёйне – 22'   2:1 Азар – 28'   3:1 Лукаку – 73' (пен)
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