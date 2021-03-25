Бельгия обыграла Уэльс, Чехия забила шесть голов Эстонии

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Бельгии переиграла сборную Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Дэн Дрэф» в Лёвене и завершилась со счётом 3:1.

На 10-й минуте счёт открыл форвард валлийцев Гарри Уилсон, ему ассистировал Гарет Бэйл. На 22-й минуте счёт сравнял полузащитник бельгийцев Кевин Де Брёйне, голевую передачу отдал Торган Азар. Тома Мёнье вывел бельгийцев вперёд. Ромелу Лукаку забил третий гол сборной Бельгии.

В другом матче группы E сборная Чехии разгромила сборную Эстонии со счётом 6:2. Полузащитник чешской команды Томаш Соучек оформил хет-трик. Ещё по голу в составе чехов забили Патрик Шик, Антонин Барак и Якуб Янкто. У эстонцев отличились Рауно Саппинен и Хенри Аниер.