Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы 2021 года.
«Все соперники сильные, в нашей группе есть фаворит. Но мы в первую очередь будем отталкиваться от своей игры и готовы принять любую тактику соперника. Будем стараться навязывать свою игру как в центре поля, так и на других его участках. Надо стараться отталкиваться от себя и уже в процессе игры смотреть, как она будет складываться.
Ситуация схожа с той, когда мы были на сборах в своих клубах. К сезону тогда и сейчас готовимся, на самом деле, в привычных условиях: тренировка, отель, восстановительные процедуры. Всё как обычно. Мы же здесь находимся не месяц, чтобы эта ситуация как-то давила на нас. Все ребята спокойно относятся к локдауну, и мы даже не обсуждаем невозможность выйти куда-то», — цитирует Облякова пресс-служба РФС.
- 25 марта 2021
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