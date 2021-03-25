Вратарь молодёжки Адамов: в Европе нет команд, которые можно обыграть на одной ноге

Голкипер молодёжной сборной России и «Сочи» Денис Адамов поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2021 года.
«Скажу честно, вызова я ждал, потому что практически весь отборочный цикл провел в составе сборной. Да, в последние месяцы не хватало официальных игр, но, если взять тренировочные сборы, то там я качественно отыграл много контрольных матчей. Думаю, тренерский штаб следил за ними, поэтому и вызвал в состав.
Группа России на Евро-2021? Я не люблю такие названия – «группа жизни», «группа смерти»… На самом деле сейчас в Европе нет команд, которые можно с лёгкостью пройти, обыграть на одной ноге. Практически все сборные, которые участвуют в финальном турнире Евро-2021, укомплектованы квалифицированными футболистами из хороших чемпионатов. Будет упорная борьба. Кто окажется лучше готов в данный момент, тот и выйдет из группы.
Могу с полной уверенностью сказать, что в команде нет безразличных. На протяжении отборочного этапа сборная показывала очень хорошую игру. Все ребята с горящими глазами работают на каждой тренировке, все заряжены на борьбу. Отдадим максимум сил на поле, а там уже будет видно, как в итоге всё сложится», — цитирует Адамова газета «Чемпион».
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