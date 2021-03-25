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Галактионов оценил готовность молодёжной сборной России к чемпионату Европы 2021 года

Галактионов оценил готовность молодёжной сборной России к чемпионату Европы 2021 года
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов оценил готовность национальной команды к чемпионату Европы 2021 года.

«Тот цикл, который мы провели вместе с нашей командой, показывает, что есть определённый посыл и настрой к предстоящей встрече со сборной Исландии. Все ребята сконцентрированы, получили определённую информацию о сопернике. Готовность боевая. Понимаем, чего ожидать от соперника.

Что касается состояния поля, то пандемия внесла свои коррективы. На сегодняшний день условия такие, какие они есть. Надо это принимать. И в любом случае, вне зависимости от нюансов, отталкиваться от готовности команды и нашей игры.

В отборочном цикле здоровая конкуренция, безусловно, важна. Конкурируя между собой, вратари прибавляют, набираются уверенности и приобретают необходимый опыт. Чемпионат Европы — другая история, это краткосрочный турнир, на котором нужно выдавать максимальный результат здесь и сейчас. Александр Максименко показывает хороший уровень игры за клуб, находится в хороших кондициях и готовится к предстоящим матчам в статусе основного игрока стартового состава», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

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