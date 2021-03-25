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«Ливерпуль» и «Ман Сити» поучаствуют в исследовании о влиянии игры головой на здоровье

«Ливерпуль» и «Ман Сити» поучаствуют в исследовании о влиянии игры головой на здоровье
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» примут участие в исследовании, призванном оценить влияние игры головой на здоровье футболистов, сообщает Daily Mail.

Игроки молодёжной (до 23 лет) и юношеской (до 18 лет), а также футболистки женских команд обоих клубов будут использовать специальные капы на тренировках, которые в режиме реального времени смогут передавать данные об изменениях медицинских показателей при ударах головой.

В английской Премьер-лиге ожидают, что исследование будет завершено в течение нескольких месяцев, а первые результаты должны быть представлены в конце нынешнего сезона. Это поможет изменить систему обучения в академиях футбольных клубов, введя ограничения, если потребуется, направленные на сохранение здоровья спортсменов.

Данная система уже используется в регбийных клубах по всей Великобритании, а методы обучения изменяются на основе их результатов. Подобные технологии также применяются в боксе и смешанных единоборствах.

Ранее исследования показали, что профессиональные футболисты чаще подвержены нейродегенеративным заболеваниям мозга, например, деменции.

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