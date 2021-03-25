«Ливерпуль» и «Ман Сити» поучаствуют в исследовании о влиянии игры головой на здоровье

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» примут участие в исследовании, призванном оценить влияние игры головой на здоровье футболистов, сообщает Daily Mail.
Игроки молодёжной (до 23 лет) и юношеской (до 18 лет), а также футболистки женских команд обоих клубов будут использовать специальные капы на тренировках, которые в режиме реального времени смогут передавать данные об изменениях медицинских показателей при ударах головой.
В английской Премьер-лиге ожидают, что исследование будет завершено в течение нескольких месяцев, а первые результаты должны быть представлены в конце нынешнего сезона. Это поможет изменить систему обучения в академиях футбольных клубов, введя ограничения, если потребуется, направленные на сохранение здоровья спортсменов.
Данная система уже используется в регбийных клубах по всей Великобритании, а методы обучения изменяются на основе их результатов. Подобные технологии также применяются в боксе и смешанных единоборствах.
Ранее исследования показали, что профессиональные футболисты чаще подвержены нейродегенеративным заболеваниям мозга, например, деменции.
- 25 марта 2021
-
14:21
-
14:17
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
12:51
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
12:16
-
12:15
-
11:54
-
11:51
-
11:51
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:18
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:51
-
10:35
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:02
-
10:00