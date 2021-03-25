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Футболист сборной Испании заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной Испании заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Центральный защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По утверждениям Manchester Evening News, футболист заинтересован в переходе на «Олд Траффорд». Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к Торресу. Руководство «МЮ» считает Пау основным кандидатом в пару к Гарри Магуайру в центр обороны.

Считается, что в контракте Торреса указана сумма отступных, которая составляет € 60 млн. Его контракт с «жёлтой субмариной» действует до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пау Торреса в € 50 млн. В Ла Лиге сезона-2020/2021 защитник провёл 26 матчей матчей и забил два гола. В сборной Испании Торрес дебютировал 15 ноября 2019 года и за это время провёл в составе национальной команды семь матчей, забив один мяч.

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