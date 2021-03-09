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«МЮ» и «МС» поборются за защитника «Вильярреала»

«МЮ» и «МС» поборются за защитника «Вильярреала»
Футбол / Англия 0

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего испанца заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

«Красные дьяволы» намерены сделать официальное предложение по Торресу уже ближайшим летом. Руководство «МЮ» видит в Пау долгосрочное решение на позицию центрального защитника. «Горожане», в свою очередь, не собираются спешить и планируют следить за развитием событий вокруг Торреса.

Действующий контракт Пау с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в € 50 млн. В сезоне-2020/2021 Торрес провёл за «Вильярреал» 31 матч во всех турнирах и забил два гола.

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