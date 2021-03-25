«Он был немногословен». Андрей Рублёв рассказал о знакомстве с игроком «Зенита» Малкомом

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, что у него есть из футбольных вещей.



«У меня есть форма «Зенита» с моей фамилией: подарили, когда играл на турнире в Санкт-Петербурге. Тогда же нам провели экскурсию по стадиону и познакомили с Кержаковым, Аршавиным и Малкомом. Для нас устроили небольшие конкурсы, связывающие футбол и теннис. Мы должны были попасть в перекладину с ракетки, футболисты били с ноги — получилось очень весело. Что сказал Малком? «Ола». Он был немногословен в тот день», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.



Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский нападающий провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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