Дубль Погребняка принёс «Уралу» победу над «КАМАЗом» в контрольном матче на сборе в Турции

В контрольном матче на сборе в Турции екатеринбургский «Урал» встречался с представителем ПФЛ «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра завершилась победой уральцев со счётом 3:1.



После первого тайма «Урал» вёл в счёте – 1:0: на второй минуте Рамазан Гаджимурадов получил мяч в штрафной соперника и вывел екатеринбуржцев вперёд. На 60-й минуте Александр Гаглоев сравнял счёт, на 72-й уральцы снова вышли вперёд благодаря голу Павла Погребняка с пенальти, а на 78-й Погребняк оформил дубль.



Напомним, что 23 марта Курбан Бердыев приехал на сборы «КАМАЗа» и стал консультантом клуба.



В Российской Премьер-Лиге «Урал» занимает 12-е место, «КАМАЗ» в ПФЛ располагается на 4-й позиции.

Следующие матчи в своих чемпионатах команды сыграют 4 апреля: «Урал» примет «Арсенал», «КАМАЗ» дома встретится с «Челябинском».