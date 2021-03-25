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Дубль Погребняка принёс «Уралу» победу над «КАМАЗом» в контрольном матче на сборе в Турции

Дубль Погребняка принёс «Уралу» победу над «КАМАЗом» в контрольном матче на сборе в Турции
Футбол / РПЛ 0
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В контрольном матче на сборе в Турции екатеринбургский «Урал» встречался с представителем ПФЛ «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Игра завершилась победой уральцев со счётом 3:1.

После первого тайма «Урал» вёл в счёте – 1:0: на второй минуте Рамазан Гаджимурадов получил мяч в штрафной соперника и вывел екатеринбуржцев вперёд. На 60-й минуте Александр Гаглоев сравнял счёт, на 72-й уральцы снова вышли вперёд благодаря голу Павла Погребняка с пенальти, а на 78-й Погребняк оформил дубль.

Напомним, что 23 марта Курбан Бердыев приехал на сборы «КАМАЗа» и стал консультантом клуба.

В Российской Премьер-Лиге «Урал» занимает 12-е место, «КАМАЗ» в ПФЛ располагается на 4-й позиции.

Следующие матчи в своих чемпионатах команды сыграют 4 апреля: «Урал» примет «Арсенал», «КАМАЗ» дома встретится с «Челябинском».

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