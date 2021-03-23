В ФК «КАМАЗ» рассказали, зачем Бердыев приехал на сбор команды

Генеральный директор футбольного клуба «КАМАЗ» Айнур Миннеханов рассказал, зачем к команде на сборе в Турции присоединился Курбан Бердыев.

«Курбан Бердыев — глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев далеко не чужой человек для республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили, почему бы не воспользоваться таким шансом. Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идёт. На данный момент это вся информация», — сказал Миннеханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«КАМАЗ» в 15 матчах набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы 4 «Урал-Приволжье» ПФЛ.