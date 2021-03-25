Чемпион мира 1982 года: нападающий «МЮ» Диалло скоро будет претендовать на «Золотой мяч»

Бывший вратарь сборной Италии Джованни Галли поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Амаде Диалло.



«Диалло — уникальный игрок, но ему нужно стать физически сильнее. В то же время он должен удостовериться, что при этом не потеряет скорость – именно она отличает его от остальных футболистов.



Я думаю, у него есть все необходимые качества для того, чтобы претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие 5 лет», – приводит слова Галли Goal.com.



Джованни Галли познакомился с Диалло во время работы спортивным директором в команде Серии С «Луккезе», которая проводила совместные тренировки с первой командой Амада — любительским футбольным клубом «Бока Барко». Именно Галли, используя свои связи, организовал просмотр Диалло в «Аталанте», куда он в итоге и перешёл летом 2019 года.



Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». «Красные дьяволы» заплатили за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов. Стороны договорились о переходе футболиста ещё в октябре 2020 года, но из-за сложностей в получении британской рабочей визы ивуариец лишь в январе присоединился к «МЮ».



Джованни Галли является чемпионом Мира, став победителем мирового первенства в 1982 года. На турнире, проходившем в Испании, Галли был резервистом Дино Дзоффа.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло забил два гола в первом матче за молодёжку