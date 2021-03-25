Орлов: Шунин ошибся в матче с Мальтой. Но кого ставить вместо него?

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу вратарской позиции в сборной России.

«Акинфеев на голову выше Шунина. У него другая реакция. У Антона нет этой мгновенной вратарской реакции. Кавазашвили, Маслаченко, Разинский, Малафеев и тот же Акинфеев – они все хорошо на линии работали. А здесь игрок сборной Мальты бьёт в упор, и не успевает Шунин. Он так глубоко присел, что не успел подняться и подставить руки. Мяч пролетел над ним. Конечно, это вратарская ошибка. Вернее, это ошибка всей его вратарской системы, потому что с такой реакцией нельзя защищать ворота сборной страны, если она хочет на что-то рассчитывать.

Сафонов не играет, его перевоспитывают в «Краснодаре». С ним происходит какая-то история, всё очень сложно. Гильерме – всё, закончился. Его почему не взяли в сборную? Потому что он не является той надёжной единицей, которая нужна для ворот сборной страны. Наверное, Шунин и дальше будет первым номером. А кого ставить? Лунёв неуверенно играет. У Дюпина совсем нет международного опыта. Всё-таки у Шунина побольше опыта», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».