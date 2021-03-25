Орлов: как в сборной могут появляться Ахметов и Ионов? Всех успокоил только выход Соболева

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу сборной России в матче отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Мальты (3:1).

«Я всё думал, как сказать о сборной России. А надо дать крупный план Черчесова, чтобы все увидели, как он стоял у футбольного поля. Помните в трансляции? Он недоумевал, что с его командой, что с игроками, и никак не мог понять, как это сборная Мальты, которую никто до этого не считал серьёзным соперником, способна уйти от поражения при счёте 1:2. И только благодаря выходу спартаковца Соболева успокоили Черчесова, как и всю нашу замечательную страну.

Ахметов проваливает с ЦСКА центр поля, Ионов с «Краснодаром» идёт на 12-м месте. Ну как они могут появляться в сборной? Они должны быть выдающимися футболистами. Но что они сделали вчера? Вот подбор игроков. Я понимаю трудности Черчесова. Наша команда в матче с Мальтой проигрывала в темпе игры. Вспомните, какой прессинг устроили хозяева, особенно при счёте 1:2, да и в начале матча. Мы сейчас на 39-м месте в рейтинге ФИФА, и наша команда соответствует этому месту», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».