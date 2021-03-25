Захарян забил третий гол сборной России U21 в матче группового этапа Евро-2021 с Исландией

В матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России играет с национальной командой Исландии. Встреча проходит в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер». Матч обслуживает турецкая бригада арбитров, которую возглавляет Халил Мелер.
Третий гол сборной России на 45+2-й минуте забил 17-летний Арсен Захарян, который на скорости ворвался в штрафную площадь соперника и покатил мяч мимо вратаря.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия U21 — Исландия U21.
Напомним, соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. С французами молодёжная национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.
По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
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