Захарян забил третий гол сборной России U21 в матче группового этапа Евро-2021 с Исландией

В матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России играет с национальной командой Исландии. Встреча проходит в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер». Матч обслуживает турецкая бригада арбитров, которую возглавляет Халил Мелер.

Третий гол сборной России на 45+2-й минуте забил 17-летний Арсен Захарян, который на скорости ворвался в штрафную площадь соперника и покатил мяч мимо вратаря.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия U21 — Исландия U21.

Напомним, соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. С французами молодёжная национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.



По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.