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Юрий Сёмин пожелал удачи Фарфану: в России тебя любят и уважают

Юрий Сёмин пожелал удачи Фарфану: в России тебя любят и уважают
Футбол / Прочие турниры 0
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Известный футбольный тренер Юрий Сёмин пожелал удачи перуанскому нападающему Джефферсону Фарфану, подписавшему контакт с клубом «Альянс Лима», выступающим в чемпионате Перу.

«Джефф! Удачи в твоей команде! В России тебя любят и уважают как профессионала высочайшего уровня», – написал Сёмин в инстаграме.

Напомним, что 24 марта Джефферсон Фарфан вернёлся на родину и стал игроком клуба «Альянс Лима», где начинал профессиональную карьеру. С 2001 по 2004 год форвард играл за перуанский клуб: провёл 77 матчей и забил в них 28 голов.

Фарфан выступал за «Локомотив» с 2016 по 2020 год, в том числе и под руководством Юрия Сёмина. В составе железнодорожников нападающий провёл 69 матчей во всех турнирах и забил 25 мячей. Летом 2020-го у форварда закончился контракт с московской командой.

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