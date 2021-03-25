Англия — Сан-Марино: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Сан-Марино на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Англия: Поуп, Джеймс, Коди, Стоунс, Чилуэлл, Филлипс, Уорд-Праус, Лингард, Маунт, Стерлинг, Калверт-Льюин.
Запасные: Джонстон, Хендерсон, Триппьер, Шоу, Мингс, Магуайр, Дайер, Райс, Фоден, Беллингхэм, Кейн, Уоткинс.
Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Бролли, Мануэль Баттистини, Палацци, Грандони, Росси, Голинуччи, Лунадей, Берарди, Хирш, Нанни.
Запасные: Симоне Бенедеттини, Штимац, Конти, Д'Аддарио, Фаббри, Нанни, Микаэль Баттистини, Чеккароли, Джарди, Муларони, Дзафферани, Дзондзини.
Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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