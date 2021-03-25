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Англия — Сан-Марино: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Англия — Сан-Марино: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Сан-Марино на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Англия: Поуп, Джеймс, Коди, Стоунс, Чилуэлл, Филлипс, Уорд-Праус, Лингард, Маунт, Стерлинг, Калверт-Льюин.

Запасные: Джонстон, Хендерсон, Триппьер, Шоу, Мингс, Магуайр, Дайер, Райс, Фоден, Беллингхэм, Кейн, Уоткинс.

Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Бролли, Мануэль Баттистини, Палацци, Грандони, Росси, Голинуччи, Лунадей, Берарди, Хирш, Нанни.

Запасные: Симоне Бенедеттини, Штимац, Конти, Д'Аддарио, Фаббри, Нанни, Микаэль Баттистини, Чеккароли, Джарди, Муларони, Дзафферани, Дзондзини.

Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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