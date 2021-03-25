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Стартовые составы сборных Германии и Исландии на матч отборочного этапа ЧМ-2022

Стартовые составы сборных Германии и Исландии на матч отборочного этапа ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0
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Стали известны стартовые составы сборных Германии и Исландии на матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча пройдёт в Дуйсбурге на «Шауйнсланд-Райзен-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Исландия.

Сборная Германии: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Клостерман, Джан, Гюндоган, Киммих, Горецка, Хаверц, Зане, Гнабри.

Запасные: Трапп, тер Штеген, Макс, Та, Мусиала, Нойхаус, Вирц, Вернер, Юнес.

Сборная Исландии: Халлдорссон, Сампстед, Арнасон, Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Траустасон, Паульссон, Сигурьоунссон, Бьярнасон, Бодварссон.

Запасные: Кристинссон, Рунарссон, Эйолфссон, Херманнссон, Р. Сигурдссон, Скуласон, Й. Гудмундссон, А. Сигурдссон, Фридьонссон, А. Гудмундссон, Сигтоурссон.

Германия и Исландия находятся в группе J отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются также Северная Македония, Румыния, Армения и Лихтенштейн.

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