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Арсен Захарян: надеюсь, что продолжим выигрывать на протяжении всего турнира

Арсен Захарян: надеюсь, что продолжим выигрывать на протяжении всего турнира
Футбол / Прочие турниры 0
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Полузащитник «Динамо» и молодёжной сборной России Арсен Захарян поделился мнением о победе над командой Исландии в первом матче группового этапа Евро-2021 среди команд U21(4:1).

«Хорошо, что выиграли. Надеюсь, что продолжим так на протяжении всего турнира», – сказал Захарян в инстаграм-stories молодёжной сборной России.

Напомним, что россияне одержали победу со счётом 4:1 благодаря голам Фёдора Чалова, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. Помимо Исландии, соперниками россиян по групповому этапу будут Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.

По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

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