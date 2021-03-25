Оби Микел: Азар — один из самых одарённых футболистов, но он всегда худший на тренировках

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел, сейчас выступающий за «Сток Сити», рассказал о совместной работе с бельгийским вингером мадридского «Реала» Эденом Азаром.



«Я всегда говорил, что Эден Азар – один из самых одарённых футболистов. У него было всё – темп, мощь, навыки, техника. В списке лучших игроков он шёл сразу за Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Все было бы возможно, если бы он сам этого захотел. Вот настолько он был хорош.



Иногда он говорил о себе: «Если бы я хотел быть настолько крутым, то был бы. Я не был бы так хорош, как Месси, потому что он с другой планеты, но, думаю, я мог бы приблизиться к Криштиану или даже превзойти его». Но Азар не был настолько предан игре. Он не отдаёт себя полностью на тренировках. Если честно, это худший футболист по работе на занятиях из числа тех, с кем я играл.



Почему он был настолько плох? Никто ничего ему не говорил из-за того, насколько он был хорош в матчах. Он мог появиться на поле в субботу и выиграть для нас матч, стать лучшим в этой встрече. Но в понедельник и во вторник он приходил на тренировку, и его словно там не было. Он просто прогуливался по полю.



Все вступают в единоборства, бьют друг друга, кричат во время тренировочных матчей, но он ничего из этого не делал. Но на поле было видно, насколько он хорош. Просто нечестно, что каким-то людям достается столько таланта» – приводит слова нигерийского полузащитника The Athletic.



Джон Оби Микел защищал цвета «Челси» с 2006 по 2017 год. В 2012 году «аристократам», в составе которых был Оби Микел, удалось впервые в истории клуба стать победителями Лиги чемпионов УЕФА. Эден Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года и выступал за синих до июня 2019 года.

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