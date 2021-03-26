Леонардо Бонуччи провёл 100-й матч за сборную Италии

Матч против Северной Ирландии стал для защитника туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи сотым за национальную команду. Футболист занимает восьмое место в истории сборной, кто достиг этой отметки. Рекордсмен по количеству игр – Джанлуиджи Буффон (176), на втором месте Фабио Каннаваро (136), замыкает тройку Пауло Мальдини (126). В ста встречах Бонуччи отличился семь раз.
Напомним, что сборная Италии встречается с командой Северной Ирландии и после первого тайма ведёт в счёте – 2:0. На 14-й минуте Доменико Берарди открыл счёт в матче, на 39-й Чиро Иммобиле увеличил преимущество итальянцев.
В группе C отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Италии играет с Северной Ирландией, Швейцарией, Литвой и Болгарией. 28 марта итальянцы сыграют в гостях с болгарами, а 31-го на выезде с Литвой.
- 26 марта 2021
-
02:14
-
01:59
-
00:55
-
00:39
-
00:38
-
00:37
-
00:37
-
00:36
-
00:34
-
00:07
-
00:02
- 25 марта 2021
-
23:51
-
23:46
-
23:32
-
23:30
-
23:12
-
23:11
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:58
-
22:48
-
22:44
-
22:38
-
22:29
-
22:27
-
22:21
-
22:17
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:27
-
21:18
-
21:15
-
21:12