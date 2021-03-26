Леонардо Бонуччи провёл 100-й матч за сборную Италии

Матч против Северной Ирландии стал для защитника туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи сотым за национальную команду. Футболист занимает восьмое место в истории сборной, кто достиг этой отметки. Рекордсмен по количеству игр – Джанлуиджи Буффон (176), на втором месте Фабио Каннаваро (136), замыкает тройку Пауло Мальдини (126). В ста встречах Бонуччи отличился семь раз.



Напомним, что сборная Италии встречается с командой Северной Ирландии и после первого тайма ведёт в счёте – 2:0. На 14-й минуте Доменико Берарди открыл счёт в матче, на 39-й Чиро Иммобиле увеличил преимущество итальянцев.



В группе C отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Италии играет с Северной Ирландией, Швейцарией, Литвой и Болгарией. 28 марта итальянцы сыграют в гостях с болгарами, а 31-го на выезде с Литвой.